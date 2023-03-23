أحمد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي

تلقّى اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، الذي هنّأه بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية متمنيا له التوفيق في أداء مهامه.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الاتصال شكّل فرصة لاستعراض العلاقات الجزائرية-السعودية وما يميّزها من رصيد تاريخي يزخر بأبهى صور الأخوة والتعاون والتضامن والدعم المتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين، حيث أكّد الوزيران تطلعهما للعمل سويا لضمان التحضير الأمثل للاستحقاقات الثنائية المقبلة خدمة للأهداف المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية.

كما سجّل الوزيران بارتياح التوافق الكبير بين مواقف البلدين الشقيقين حول أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع الـتأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، خاصة وأن المملكة العربية السعودية ستتسلم رئاسة القمة العربية من الجزائر خلال استضافتها أشغال القمة المقبلة بالرياض،يضيف البيان.

ش.ن

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