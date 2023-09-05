أحمد عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

5 سبتمبر، 2023

تلقى اليوم، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اتصالا هاتفياً من وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، اللورد طارق أحمد، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

و استعرض الطرفان بهذه المناسبة علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن كعضو غير دائم ابتداءً من العام المقبل، وكذا التحضير للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني المزمع عقدها شهر نوفمبر القادم بلندن، يضيف المصدر.

كما تبادلا وجهات النظر والتحاليل حول تطورات الأزمة في النيجر على ضوء مبادرة الحل السياسي التي تقدم بها الرئيس عبد المجيد تبون، وتطرقا كذلك إلى التحديات التي تواجه مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

 

5 سبتمبر، 2023

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