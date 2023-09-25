أحمد بداني يستقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر و هذا ما دار بينهما

25 سبتمبر، 2023

إستقبل وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، أحمد بداني، اليوم، بمقر الوزارة، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر، يو كي-جون، حسب ما أورده بيان وزارة الصيد البحري.

و كان اللّقاء حسب بيان الوزارة، فرصة لاستعراض مشاريع الشراكة الناجحة ما بين البلدين في مجال تربية سمك الجمبرى بمياه البحر بولاية سكيكدة،  تربية  سمك الجمبري بالمياه العذبة بولاية ورقلة، بالإضافة الى انشاء وحدة لصناعة أعلاف تربية المائيات  بولاية ورقلة.

كما اتّفق الطرفان على تنصيب فوج عمل لإعداد ورقة طريق جديدة  تخص مختلف مجالات التعاون و الشراكة ما بين البلدين ، على غرار البحث العلمي و التكوين، الصناعة التحويلية،  مع ادماج اصناف جديدة من الاسماك  لتدعيم شعبة تربية المائيات، يضيف المصدر.

كما وجّه الوزير دعوة للسفير قصد المشاركة في فعاليات الصالون الدولي للصيد البحري و تربية المائيات المزمع تنظيمه شهر فيفري المقبل بولاية وهران، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

25 سبتمبر، 2023

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