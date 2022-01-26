أحزاب سياسية تجدد دعمها لقضية الشعب الصحراوي العادلة

جدد رؤساء المجموعات البرلمانية لمختلف الأحزاب السياسية الممثلة في برلمان تيمور الشرقية التأكيد، على مواقف أحزابهم الثابتة في الدعم و التضامن مع الكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال والسيادة الكاملة على تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

و جاء ذلك في لقاءات عقدها معهم مؤخرا السفير الصحراوي لدى جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، أبا ملعينين، حسبما أفادت به السفارة الصحراوية في ديلي.

وشملت هذه اللقاءات ديفيد دياس زيمينيس، رئيس الجبهة الثورية لتيمور الشرقية المستقلة، دويت نونيس، رئيس المؤتمر الوطني لإعادة إعمار تيمور الشرقية، كورنيليو جاما، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التحرير الشعبي، أنطونيو دي كونسيكاو، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي، فرانسيسكو ديفيد كزافييه كارلوس، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي التيموري ، إيزابيل ماريا خيمينيس، رئيسة المجموعة البرلمانية لجبهة إعادة الإعمار الوطني لتيمور الشرقية – التغيير، و أنطونيو بينيفيدس، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب المتحد للتنمية والديمقراطية.

ومن جهته أعرب السفير الصحراوي عن امتنانه لمواقف الدعم والتضامن المعبر عنها من جميع الأحزاب السياسية في تيمور الشرقية مع كفاح الشعب الصحراوي و قضيته العادلة.

كما قام باطلاع محاوريه على آخر التطورات في الصحراء الغربية والزيارة الأخيرة للمنطقة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستفان دي ميستورا.

رمزي أحمد توميات

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