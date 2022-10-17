أبو الغيط يُشيد بجهود الرئيس تبون في توحيد الصف الفلسطيني

عقد عشية أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، جلسة عمل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر تندرج في إطار التنسيق المتواصل لاستكمال التحضيرات للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني من شهر نوفمبر المقبل.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية أنّ المحادثات تركزت بهذه المناسبة حول الجوانب الجوهرية ذات الصلة بالقمة العربية، حيث استعرض الطرفان أبرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الاستحقاق وآفاق بلورة قرارات طموحة تتيح خلق ديناميكية جديدة لترقية العمل العربي المشترك وتضمن الاستجابة بصفة جماعية وتوافقية للتحديات المطروحة على الساحة العربية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، من أجل تمكين المنظومة العربية من التموقع كفاعل مؤثر على الساحة الدولية، لا سيما في خضم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، يضيف البيان.

وأشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية، في هذا الإطار، بدور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وبجهوده الحميدة التي تكللت باتفاق قادة الفصائل الفلسطينية وتوقيعهم على إعلان الجزائر للم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

كما أكد الطرفان على أهمية تثمين الزخم الذي تولد عن هذا الإنجاز التاريخي والبناء عليه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتوخاة من القمة من حيث توحيد الصف العربي وإعلاء المصلحة العليا للأمة العربية.

وخلص البيان أنّ الوزير لعمامرة والأمين العام أبو الغيط أعربا، في ختام هذه الجلسة التي تعد الأخيرة، قبل القمةعن ارتياحهما لمستوى التنسيق بين الجزائر وجامعة الدول العربية لاحاطة هذا الاستحقاق العربي الهام بكل عوامل النجاح استجابة لتطلعات الشعوب العربية التي تتوق لاستشراف الآفاق الواعدة للعمل العربي المشترك.

ش.ن

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