أبو الغيط: قمة الجزائر ستُصدر قرارًا يُحدد الموقف العربي الجماعي في شأن سوريا

1 نوفمبر، 2022

أفاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية في الجزائر ستصدر قرارًا بشأن الأزمة في سوريا، موضحا أن هذا القرار سيحدّد الموقف العربي الجماعي من الأزمة، ومحددات تسويتها.

وقال أبو الغيط في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بخصوص استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية أن: “التوافق في هذا الأمر مطلوب، لأننا لا نريد أن تكون عودة سوريا موضوعاً خلافيا تنقسم الدول العربية بشأنه”.

وأضاف ذات المتحدث، بالقول أن:” استمرار الأزمة السورية لما يزيد على العقد هو أمرٌ يبعث على الحزن والألم الشديد”- مبرزا أنه من يدفع ثمن استمرار هذه الأزمة هو الشعب السوري، سواء في داخل البلاد أو خارجه.

وتابع الأمين العام قائلا:”لا يجب أن يتخلى الجانب العربي عن دوره في السعي إلى تسوية الأزمة السورية، وفق مبدأ الحلول العربية للمشكلات العربية”.

ليديا كبيش

1 نوفمبر، 2022

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