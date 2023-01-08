آفاق واعدة تنتظر قطاع المحروقات بالجزائر خلال سنة 2023

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب،خلال تصريح له على هامش حضوره بميناء بوهارون بولاية تيبازة،أن مجمع سونطراك يترقب إستلام أول شحنة من الأنابيب الموجهة لنقل الغاز خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

و أضاف الوزير بأن هناك آفاقا واعدة تنتظر قطاع المحروقات بالجزائر خلال السنة الجارية، خاصة فيما يتعلق بتطوير وتشجيع الصناعة المحلية المتعلقة بالقطاع، حيث يعتزم مجمع سوناطراك تشجيع الصناعة المحلية لأنابيب نقل المحروقات، وجعل الشبكة تعتمد على أنابيب مائة بالمائة وطنية.

وقال عرقاب، أن قطاعه فتح ورشات عمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة لتلبية حاجيات قطاع المحروقات المتنوعة من خلال المجمعات الصناعية الوطنية، مما يسمح بتجسيد البرامج الوطنية بفعالية وأقل تكلفة، و يخلق ديناميكية إقتصادية محلية واعدة في شتى مجالات المحروقات، لاسيما ما يتعلق منها بنقل وتوزيع الغاز الطبيعي بكميات معتبرة من الجنوب نحو الشمال.

وأشار عرقاب إلى أن مجمع سوناطراك سطر برنامجا كبيرا يتعلق بالإكتشافات و الإستغلال والإنتاج و دعم الصادرات، معتبرا إستلام شركة تسيير واستغلال طرفيات موانئ المحروقات “أس تي أش” (فرع سوناطراك) لأول قاطرة بحرية لمرافقة سفن شحن المحروقات صنع جزائري بنسبة إدماج معتبرة تقدر بـ 65 بالمائة، تجسيدا لسياسة تشجيع المحتوى الوطني.

حورية سعداوي

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