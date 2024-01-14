7 مشاريع لربط الصوامع الخرسانية التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية

أطلقت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف)، سبعة مشاريع لربط الصوامع الخرسانية التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب، بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، ثلاثة منها ستستلم قريبا، وذلك في إطار مساعي المساهمة في الرفع من قدرات تخزين ونقل الحبوب، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح المدير المكلف بالإعلام ب “أنسريف”، مزار عبد القادر،حسب ذات المصدر، أن الوكالة تعمل على ربط ثلاثة صوامع خرسانية بشبكة السكك الحديدية، بكل من الخروب (قسنطينة)، بوشقوف (قالمة) وبازول (جيجل).

وأشار مزار إلى أن الأشغال بخطوط الربط الثلاثة تقترب من نهايتها، و ستستلم هذه المشاريع قريبا، لافتا إلى أن الأشغال تتكفل بها كل من الشركة الوطنية للبنية التحتية للسكك الحديدية (إنفرا راي)، وشركة الهندسة الحضرية لمدينة الجزائر العاصمة، بمتابعة ومراقبة من شركة الدراسات التقنية وهندسة السكة الحديدية، يضيف المصدر ذاته.

وفي سياق متصل، أوضح المسؤول ذاته أن أربعة مشاريع مماثلة “من المتوقع أن تنطلق قريبا”، لربط أربعة صوامع أخرى لتخزين الحبوب، تابعة أيضا للديوان الجزائري المهني للحبوب، و يتعلق الأمر بالصوامع المتواجدة بكل من التلاغمة (ميلة)، وادي تليلات (وهران)، عين تالوت (تلمسان) وحمر العين (تيبازة)، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تدخل في إطار تعزيز الشبكة اللوجيستيكية للسكة الحديدية، وذلك “بما يتماشى مع توجهات الدولة في الرفع من قدرات تخزين ونقل الحبوب بغية ضمان وفرتها على مستوى جميع التراب الوطني”، يفيد بيان وأج.

كما أكد مزار أن “أنسريف” تعمل أيضا على مشاريع مماثلة لربط المناطق الصناعية الجديدة وعدد من منشآت مؤسسة “نفطال”، وكذا منشآت حيوية أخرى عبر البلاد بشبكة السكة الحديدية، تختم وأج.