7 ضحايا في حادث مرور بأم البواقي

23 فبراير، 2024
10 إصابات في إنحراف حافلة لنقل المسافرين بتيبازة

سجّلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، إصابة 7 أشخاص، في حادث تصادم تسلسلي بين 05 سيارات وحافلة، بدائرة عين البيضاء، بولاية أم البواقي.

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 11سا12د ، من اجل حادث تصادم تسلسلي بين 05 سيارات وحافلة على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بين بئر رقعة وبئر وناس بلدية بريش دائرة عين البيضاء”.

و أضاف البيان، “خلف الحادث إصابة 07 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 08 سنوات و 40 سنة تم اسعافهم و نقلهم إلى مستشفى عين البيضاء”.

شرف الدين عبد النور

23 فبراير، 2024

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