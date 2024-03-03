4 ضحايا في انحراف سيارة بالشلف
سجّلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، وفاة شخص، وإصابة 03 أخرين، في حادث مرور تمثل في انحراف سيارة عن الطريق، و اصطدامها بسيارة أخرى، على مستوى الطريق السيار شرق غرب، ببلدية و دائرة بوقادير، بولاية الشلف.
و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 09سا027د ، من اجل حادث أنحراف سيارة عن الطريق مما أدى الى أصطدام سيارة أخرى بها على مستوى الطريق السيار شرق غرب أتجاه الشرق المكان المسمى الدوايدية بلدية ودائرة بوقادير”.
و أضاف البيان، “خلف الحادث وفاة شخص وإصابة 03 أخرين تم اسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي فيما تم نقل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث”.
شرف الدين عبد النور