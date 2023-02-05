31 ديسمبر آخر أجل لاستبدال المركبات ذات الترقيم “22” و”33″ بأول سنة سير

31 ديسمبر آخر أجل لاستبدال المركبات ذات الترقيم “22” و”33″ بأول سنة سير

دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير المعروفة بالأرقام البيانية “22” و”33″ إلى ضرورة إستبدالها بسنة أول وضع في السير.

وحسب بيان لوزارة الداخلية، فإن القرار جاء تبعا لصدور القرار الوزاري المؤرخ في 4 ديسمبر 2022 المحدد للقواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة في الجريدة الرسمية.

ودعت الوزارة كافة المواطنين أصحاب المركبات التي لا تعرف سنة أول وضعها في السير المعروفة بالأرقام البيانية “22” و”33″ إلى ضرورة التقرب من المصالح المختصة ومباشرة الإجراءات اللازمة واستبدالها بسنة أول وضع في السير.

وأوضح المصدر أن أصحاب هذه الفئة من المركبات ملزمون بالتقرب من مصالح المناجم المختصة إقليميا بهدف إخضاع المركبة لمراقبة المطابقة قصد تحديد سنة أول وضع لها في السير. وإيداع محضر مراقبة المطابقة المسلم لمالك المركبة لدى مصلحة الترقيم المختصة. لإعداد بطاقة ترقيم جديدة تحمل سنة أول وضع للمركبة في السير.

بالإضافة كذلك إلى استبدال بطاقات ولوحات ترقيم المركبات التي تحمل الرسمين البيانيين 22 و33 بأخرى تتضمن سنة أول وضع للسير. في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023 لتفادي العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. لا سيما أحكام القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.

رمزي أحمد توميات

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