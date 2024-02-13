28473 شهيدا و أزيد من 68000 مصابا جرّاء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة

13 فبراير، 2024

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إرتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوير الماضي، إلى 28473 شهيدا، و68146 مصابا، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ذات المصدر، 16 مجزرة في قطاع غزة، راح ضحيتها 133 شهيدا، و162 مصابا.

كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

13 فبراير، 2024

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