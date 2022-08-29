الرئيس تبون يامر بمتابعة اجراءات تخفيف المحفظة المدرسية

29 أغسطس، 2022

جاء في بيان اجتماع مجلس الوزراء المنعفد امس ان رئيس الجمهورية امر الوزير الاول بضرورة متابعة اجراءات تخفيف المحفظة المدرسية و التحضير الجيد للبدء في تدريس اللغة الانجليزية في هذا الموسم الدراسي ابتداءا من السنة الثالثة ابتدائي .
هذا الامر جاء جراء تذمر اولياء التلاميذ من ثقل وزن المحفظة الدراسية على ابنائهم و عواقب دلك على صحتهم و سلامتهم الجسدية مما يؤثر سلبا على مستواهم الدراسي ماجعل اخذ الامر بعين الاعتبار ضروريا من طرف المسؤولين .
اشار ذات البيان الى انتهاج سياسية جديدة في توزيع الكتب و ابعاد محتوياتها عن المجال السياسي لضمان استمرارية صلاحيتها لمدى اطول كما اشاد باستمرارية مجانية التعليم رغم الظروف الراهنة مراعاة لمختلف الفئات الضعيفة .
كما دعا الرئيس الوزير الأول باشراك جمعيات أولياء التلاميذ بالتنسيق بين قطاعي الصحة و التعليم للاجتماع في اقرب وقت ممكن للبت في إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي

حورية سعداوي

29 أغسطس، 2022

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