فوزي درار:  التلقيح ضد كورونا لا يوقف انتشار الوباء

كشف اليوم السبت، المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، أن اللقاح لا يوقف انتشار فيروس كورونا، غير أنه يحمي من دخول المصاب للعناية المركزة بنسبة 60 الى 90 بالمائة عند تلقي الجرعة الثالثة.

وقال درار في تصريحات، لتلفزيون “النهار” انه :”لا يستبعد ان تكون موجات أخرى للفيروس خلال الأشهر القادمة”، داعيا الى ضرورة العودة للتلقيح حتى تتراجع أرقام الإصابات والوفيات.

وأبرز ذات المتحدث، أن التلقيحات الموجودة حاليا، لا تسمح بانتشار الفيروس من شخص لآخر، مؤكدا على أن حالات الوفيات التي تم تسجيلها جلها غير ملقحة.

وقال المدير العام لمعهد باستور، أنه:” حسب معطيات فيروس كورونا “فيمكن القول أننا في مرحلة الخروج من الذروة، مردفا بالقول:”ما كان أصعب قد بقي في الوراء”.

كما كشف نفس المسؤول، أن 93 بالمائة من الإصابات المسجلة هي لمتحور أوميكرون، و7 بالمائة لمتحور دالتا الذي يبقى خطيرا، كاشفا أن نسبة الملقحين بلغت 30 بالمائة من الفئات المستهدفة ولابد من بلوغ نسبة 60 بالمائة لتحقيق النتائج المرجوة.

رمزي أحمد توميات

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