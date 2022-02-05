فوزي درار:  التلقيح ضد كورونا لا يوقف انتشار الوباء

5 فبراير، 2022

كشف اليوم السبت، المدير العام لمعهد باستور، فوزي درار، أن اللقاح لا يوقف انتشار فيروس كورونا، غير أنه يحمي من دخول المصاب للعناية المركزة بنسبة 60 الى 90 بالمائة عند تلقي الجرعة الثالثة.

وقال درار في تصريحات، لتلفزيون “النهار” انه :”لا يستبعد ان تكون موجات أخرى للفيروس خلال الأشهر القادمة”، داعيا الى ضرورة العودة للتلقيح حتى تتراجع أرقام الإصابات والوفيات.

وأبرز ذات المتحدث، أن التلقيحات الموجودة حاليا، لا تسمح بانتشار الفيروس من شخص لآخر، مؤكدا على أن حالات الوفيات التي تم تسجيلها جلها غير ملقحة.

وقال المدير العام لمعهد باستور، أنه:” حسب معطيات فيروس كورونا “فيمكن القول أننا في مرحلة الخروج من الذروة، مردفا بالقول:”ما كان أصعب قد بقي في الوراء”.

كما كشف نفس المسؤول، أن 93 بالمائة من الإصابات المسجلة هي لمتحور أوميكرون، و7 بالمائة لمتحور دالتا الذي يبقى خطيرا، كاشفا أن نسبة الملقحين بلغت 30 بالمائة من الفئات المستهدفة ولابد من بلوغ نسبة 60 بالمائة لتحقيق النتائج المرجوة.

رمزي أحمد توميات

 

مقالات ذات صلة

Photo of أهم ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية بمقر وزارة الدفاع الوطني

أهم ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية بمقر وزارة الدفاع الوطني

18 يناير، 2022
Photo of الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة لتشريعيات 12 جوان

الرئيس تبون يستدعي الهيئة الناخبة لتشريعيات 12 جوان

11 مارس، 2021
Photo of وزارة التجارة تخصص بريدا الكترونيا لإيداع ملفات طلب إعتماد مخابر تحليل الجودة  

وزارة التجارة تخصص بريدا الكترونيا لإيداع ملفات طلب إعتماد مخابر تحليل الجودة  

15 نوفمبر، 2020
Photo of زغماتي : نحو استفادة كل محبوس مفرج عنه من شبه راتب

زغماتي : نحو استفادة كل محبوس مفرج عنه من شبه راتب

17 ديسمبر، 2020
الملحق الوطني - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: