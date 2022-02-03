المعهد الوطني للصحة العمومية: 50 ألف إصابة جديدة بالسرطان في الجزائر سنويا

3 فبراير، 2022

أعلن المعهد الوطني للصحة العمومية عن تسجيل قرابة 50 ألف حالة جديدة بالسرطان سنويا في الجزائر، في حين تسجل الإصابات بسرطان الثدي أزيد من 14 ألف حالة.

وحسب سجلات المعهد، فقد جاءت أكثر السرطانات المنتشرة في الجزائر كالآتي:سرطان القولون والمستقيم والرئة والبروستات والمثانية والجهاز الهضمي لدى الرجال وسرطان الثدي والقولون والمستقيم والغدة الدرقية والجهاز الهضمي وعنق الرحم لدى النساء ويبقى سرطان الأنبوب الهضمي هو المسيطر على العموم على المستوى الوطني لدى الجنسين.

ويسجل سرطان الثدي لوحده أزيد من 14 ألف حالة سنويا، حيث يصيب النساء في الجزائر في سن مبكرة في حدود الأربعينات عكس الدول المتقدمة التي ينتشر فيها في سن 55 فما فوق.

أما عن سبب الانتشار الواسع بالجزائر ، فأرجعها الخبراء، إلى عدة عوامل من بينها تغيير النمط الغذائي للسكان الذي تغلب عليه الأغذية المصنعة وعوامل بيئية كالتلوث والأسمدة التي تضاف إلى الزراعة إلى جانب عوامل أخرى جينية.

رمزي أحمد توميات

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