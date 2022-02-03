الأمن الوطني: استرجاع 3582 رخصة سياقة من قبل أصحابها قبل الفاتح فيفري الجاري

3 فبراير، 2022
أكدت اليوم الخميس، المديرية العامة للأمن الوطني، أن أكثر من 3000 رخصة سياقة ردت لأصحابها، قبل تاريخ الفاتح فيفري عبر كامل التراب الوطني.
وكشف بيان لذات المصالح،  أت قامت مصالح الشرطة عبر تراب الجمهورية قامت برد 3582 رخصة لأصحابها، بعد تسديد الغرامات الجزافية المستحقة.
 وجاء في نص البيان أنه:”عملا بالإجراءات التي تضمنها المنشور الوزاري المشترك المتعلق بإلغاء العمل بإجراءات تعليق وسحب رخص السياقة، قامت مصالح الشرطة عبر تراب الجمهورية برد 3582 رخصة لأصحابها، بعد تسديد الغرامات الجزافية المستحقة”.
رمزي أحمد توميات

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