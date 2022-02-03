الرئيس تبون يعزي في وفاة لاعب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا

3 فبراير، 2022

 تقدم اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة تعزية ومواساة، الى عائلة اللاعب السابق لجبهة التحرير الوطني،  الراحل عبد الحميد زوبا

وقال الرئيس تبون، في رسالته التي وجهها لعائلة الفقيد والأسرة الرياضية: “برحيله تفقد الجزائر واحد من أولئك الرياضيين الأبطال الذين تألقوا في العديد من النوادي الرياضية”.

وذكر الرئيس تبون بأن الفقيد ممن رفعوا راية الجزائر عالية في العديد من المحافل تحت لواء جبهة التحرير وأسمعوا صوت قضيتها العادلة.

كما أبرز رئيس الجمهورية أن الفقيد واصل مسيرته وإنجازاته بقيادة نوادي رياضية جزائرية والإشراف في فترات متعاقبة على تدريب المنتخب الوطني.

وللإشارة، فقد توفي مساء أمس الأربعاء، الناخب الوطني السابق ولاعب منتخب جبهة التحرير الوطني، عبد الحميد زوبا، عن عمر ناهز ال 87 سنة.

رمزي أحمد توميات

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