توقيف 37 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 10 قناطير من الكيف المعالج

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 15 تاجر مخدرات.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها أن مفارز للجيش تمكنت من احباط محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 10 قناطير و53 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وحسب نص البيان، فقد تم توقيف 22 تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم 25 كيلوغرام من نفس المادة وكذا 355464 قرصا مهلوسا تم ضبطها خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت وتندوف، 58 شخصا وضبطت 11 مركبة و225 مولدا كهربائيا و86 مطرقة ضغط و03 أجهزة للكشف عن المعادن وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب فضلا عن 10 أطنان من خليط خام الذهب والحجارة.

في حين تم توقيف 13 شخصا آخر وحجز 08 بنادق صيد ومسدسين آليين و51 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب و10372 وحدة من مادة التبغ بكل من ورقلة وعين ڨزام والوادي وبسكرة والجلفة والمنيعة وباتنة وتيزي وزو.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 4990 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

في حين تم توقيف 109 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتمنراست وأدرار وورڤلة وإن أمناس.

رمزي أحمد توميات

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