الأندلس: التأكيد على الدور المحوري للجالية الصحراوية في التعريف بالكفاح العادل للشعب الصحراوي

التقى الأمين العام لاتحاد الطلبة الصحراويين مولاي امحمد ابراهيم رفقة ممثل جبهة البوليساريو بالأندلس، محمد أزروك ، الجالية الصحراوية بالمقاطعة .

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية فقد سمح اللقاء باطلاع الجالية الصحراوية بالمقاطعة على آخر المستجدات التي تعرفها القضية الصحراوية على مختلف الأصعدة.

وقدم الأمين العام للطلبة عرضا مفصلا عن تطورات ومستجدات القضية الوطنية، في ظل ما يجري من أحداث متسارعة، مبرزا أهم التطورات التي تشهدها القضية الصحراوية على الصعيدين الداخلي والخارجي بعد استئناف الكفاح المسلح في 13 نوفمبر 2020 .

وأشاد ذات المتحدث بالعمل العسكري الذي يقوم به جيش التحرير الشعبي الصحراوي وبصمود ونضالات جماهير الارض المحتلة خاصة ما تقوم به سلطانة خيا وعائلتها ببوجدور المحتلة .

كما تطرق إلى أهمية ودور مثل هذه اللقاءات في سبيل تحسين العمل وتفعيل الأداء من أجل النهوض بالعمل الجمعوي الصحراوي بالمقاطعة في سبيل خدمة القضية الوطنية.

وحيا مولاي امحمد ابراهيم ، الجالية الصحراوية بالأندلس على الدور البارز الذي تقوم به على مستوى المقاطعة ، مشددا على ضرورة تكثيف التعاون مع ممثلية الجبهة بالأندلس خدمة للقضية الصحراوية.

ليديا كبيش

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