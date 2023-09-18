11 مليون تلميذ يلتحقون بمقاعد الدراسة وهذه محاور الدرس الافتتاحي

18 سبتمبر، 2023

من المنتظر أن يلتحق أزيد من 11 مليون تلميذ في المراحل التعليمية الثلاث، بمقاعد الدراسة غدا الثلاثاء لحساب السنة الدراسية 2024/2023، حيث يشرف على تأطيرهم أزيد من نصف مليون أستاذ على مستوى 30 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن.

وقامت وزارة التربية الوطنية، بتحديد محورين للدرس الافتتاحي، تتمثل في “الطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”، بالنسبة لتلاميذ مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط.

هذا وقد تم تخصيص موضوع “تعزيز اللحمة الوطنية” لتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي، حيث تم تنظيم حملة واسعة لتنظيف وتجميل مختلف المؤسسات التربوية.

وستشهد السنة الدراسية الجديدة في شقها البيداغوجي العديد من المستجدات على غرار الشروع في تدريس التربية المرورية بالإضافة إلى التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي من طرف أزيد من 12 ألف أستاذ متخصص.من المنتظر أن يلتحق أزيد من 11 مليون تلميذ في المراحل التعليمية الثلاث، بمقاعد الدراسة غدا الثلاثاء لحساب السنة الدراسية 2024/2023، حيث يشرف على تأطيرهم أزيد من نصف مليون أستاذ على مستوى 30 ألف مؤسسة تربوية عبر الوطن.

وقامت وزارة التربية الوطنية، بتحديد محورين للدرس الافتتاحي، تتمثل في “الطفل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”، بالنسبة لتلاميذ مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط.

هذا وقد تم تخصيص موضوع “تعزيز اللحمة الوطنية” لتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي، حيث تم تنظيم حملة واسعة لتنظيف وتجميل مختلف المؤسسات التربوية.

وستشهد السنة الدراسية الجديدة في شقها البيداغوجي العديد من المستجدات على غرار الشروع في تدريس التربية المرورية بالإضافة إلى التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي من طرف أزيد من 12 ألف أستاذ متخصص.

ليديا كبيش

18 سبتمبر، 2023

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