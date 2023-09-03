10 آلاف أستاذ جامعي جديد يلتحقون اليوم بمناصبهم

يشرع اليوم الأحد، نحو 10 آلاف أستاذ جديد في قطاع التعليم العالي في إمضاء وتسلم محاضر التنصيب عبر مختلف المؤسسات الجامعية حضوريا.

وسيلتحق المعنيون بمقاعد التدريس في الجامعات بصفة أستاذ مساعد قسم (ب) بين حاملي شهادتي الماجستير والدكتورة الناجحين في مسابقة التوظيف.

وأكد ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الجبار داودي، أن أكثر من 10 آلاف منصب مالي لهذه السنة سيساهم في الرفع من مستوى التكوين خاصة وأن الجامعة الجزائرية تزخر بكفاءات كبيرة من أساتذة وباحثين.

وكشف داودي في تصريح للإذاعة الوطنية أنه وبدءا من الموسم الجامعي الجديد سيتم تغيير تلقين العديد من الدروس التطبيقية إلى اللغة الإنجليزية.

وأوضح ذات المتحدث أن عملية توظيف الأساتذة النوعية ستساهم في الرفع من مستوى التأطير ورفع مصاف الأستاذية إلى 75 ألف أستاذ على المستوى الوطني، مؤكدا أن إسهاماتهم ستكون ملموسة في الواقع.

كما سيتم التسجيل المباشر للأساتذة الجدد على منصة التكوين في اللغة الإنجليزية، بعد عملية الإمضاء على محاضر التنصيب لأول مرة في الجزائر.

رمزي أحمد توميات

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