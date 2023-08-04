ڨوحيل يهنئ قيادة وأفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة اليوم الوطني للجيش

4 أغسطس، 2023

هنأ رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، قيادة وأفراد الجيش الوطني الشعبي بمناسبة اليوم الوطني للجيش المصادف للرابع أوت من كل سنة.

وقال ڨوجيل في تغريدة له على حسابه بالتويتر “في اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي السليل بحق و جدارة لجيش التحرير الوطني، أتوجه بالتهنئة الخالصة إلى قيادة وأفراد جيشنا الباسل المرتبط دوما وأبداً بالشعب والوطن، جهاداً وإباءً وحباً للجزائر،القيم على امن و أمان و مقدرات الجزائر الجديدة.تحيا الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.

ش.ن

4 أغسطس، 2023

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