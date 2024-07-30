ڨوجيل يستقبل رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث الفلسطيني

إستقبل صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الثلاثاء، في مقر مجلس الأمة، محمد إبراهيم اشتية، رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني السابق، ورئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث الفلسطيني، بمعية فايز أبو عيطة، سفير دولة فلسطين بالجزائر، والوفد المرافق له.

وشكل اللقاء، حسب بيان مجلس الأمة، سانحة لتباحث تطورات الوضع المأساوي أمنيا وإنسانيا في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي ترزح تحت إجرام إسرائيلي موثق، يسعى إلى إبادة الشعب الفلسطيني الصامد وتهجيره قسرا من أرضه، حيث جدد رئيس مجلس الأمة التنديد بالمجازر البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين أمام صمت الضمير الإنساني الجمعي، ومجتمع دولي يزداد تخاذلا بطريقة مخزية وبتحالفات لا تمت بصلة إلى القيم الإنسانية والمبادئ العالمية والمواثيق الدولية.

وحيا قوجيل صمود الشعب الفلسطيني وتضحياته، مؤكدا حقه المشروع في المقاومة ومجددا موقف الجزائر الثابت واللامشروط، المساند له في كافة الظروف، والداعم لحقه غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهو الموقف الذي تعبر عنه الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال كل المنابر والمحافل الدبلوماسية الإقليمية والقارية والدولية.

هذا وندّد رئيس مجلس الأمة بمختلف المحاولات التي تهدف إلى إضعاف القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة توحيد ورص الصفوف لجميع الفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة الدقيقة، معتبرا وحدة الصف الفلسطيني أولى لبنات إنهيار وتفكك إسرائيل واندثار الصهيونية ولواحقها، مُذكّرا الوفد الضيف بمآثر ثورة نوفمبر الخالدة التي صنعتها الوحدة والتضحيات الجسام للشعب الجزائري.

كما ندّد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بدعوة الكيان المجرم و المتواطئين معه من مريديه إلى ضرورة إقامة سلام بالمنطقة، متناسين بذلك الوحشية التي يتحلى بها هذا الكيان والمتجسدة في جرائم الإبادة والتنكيل في حق الشعب الفلسطيني الغير مسبوقة في عالم السماوات المفتوحة إعلاميا، والتي تؤكد استحالة بناء سلام حقيقي مع هذا الكيان دون إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

هذا وقدّم محمد إبراهيم اشتية، من جهته، جزيل شكره وامتنانه للجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني، واستعرض الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة جراء اعتداءات الكيان الصهيوني المجرم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا بأنّ الاحتلال الصهيوني يهدف من خلال إبادة الشعب الفلسطيني إلى قتل إمكانية إقامة دولة فلسطينية، مثمنا الجهود المبذولة على مستوى مجلس الأمن الدولي للدولة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في الدعم والمؤازرة اللامشروطة للقضية الفلسطينية العادلة.

وأكد اشتية، على أنّ رسالة الجزائر إلى الشعب الفلسطيني لطالما كانت واضحة وجلية، وتتمحور في غيرتها على فلسطين واحدة وموحدة، مذكرا في ذات السياق، بوفاء الجزائر بجميع التزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني من خلال الدعم المتواصل الذي تقدمه في مختلف صيغه.

شرف الدين عبد النور