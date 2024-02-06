يوم دراسي حول مدخلات القانون 23-12 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية

6 فبراير، 2024

نظّمت المفتشية العامة للمالية لوزارة المالية، أمس الاثنين، بمقر وزارة المالية، يوما دراسيا حول مدخلات القانون 23-12 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.

ويهدف هذا الحدث حسب بيان وزارة المالية، إلى تعميق فهم الفاعلين المعنيين وتعزيز التنفيذ الفعال لهذه الأحكام الجديدة، حيث افتتحت هذه الندوة بعرض أبرز الأهمية الإستراتيجية للصفقات العمومية في البيئة الوطنية، وكذا الرهانات المتعلقة بإضفاء الطابع الدستوري عليها، وهيكل القانون الذي يحكمها، كما تم تناول مدى ترابطها مع أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على الدور الذي يؤديه التكوين في تعزيز القدرات الإدارية.

هذا وقد خصّت هذه الندوة بدراسة مفصلة للتعريف بالتعديلات المصطلحية وكذلك بعض المفاهيم التي تم حذفها، كمفهومي الإجراءات المكيفة والإجراءات المحررة، متبوعة بتحليل معمق لإعادة هيكلة نطاق تطبيق القانون رقم 23-12، المتضمن الوضعية القانونية للأشخاص المعنويين وموارد التمويل ذات الصلة.

كما دارت المداخلات المبرمجة خلال هذه الندوة، حول التدابير الجديدة المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات، لاسيما توسيع نطاق الطعون على غرار الصفقات العمومية في حالة استعجالية، بالإضافة إلى مناقشة التغييرات المتصلة بالإشهار في الصفقات العمومية، مع التركيز على رقمنة هذه العملية، لضمان الشفافية.

واختُتم اللّقاء بتقديم مفصّل حول عملية تقييم العروض، حيث سلّط الضوء على كيفية اختيار المستفيد، وتحديد فترة صلاحية العروض، كما سمحت النقاشات في ختام الندوة بتبادل الآراء البناءة من منظور التشجيع على المشاركة الفعالة من أجل تعزيز الكفاءة والشفافية في مجال الصفقات العمومية في البلاد.

شرف الدين عبد النور

6 فبراير، 2024

مقالات ذات صلة

حوادث المرور: وفاة 44 شخص وإصابة 1896 آخرين خلال أسبوع

16 أغسطس، 2022

بوقادوم يبحث تطوير العلاقات السياسية والأمنية والإقتصادية مع الإيكواس

26 نوفمبر، 2020

قوات البوليساريو تستهدف تخندقات جنود الاحتلال بقطاعي حوزة والمحبس

1 يناير، 2022

عاجل/ رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم “وليد صادي” يعلن استقالة النّاخب الوطني “جمال بلماضي” بالتّراضي

24 يناير، 2024
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: