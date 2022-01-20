أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، يوسف شرفة، بالمجلس الشعبي الوطني خلال ردّه على الأسئلة الشفوية أن سنتي 2023/2022 ستشهدان ادماج كل المنتسبين لجهاز الإدماج بعد رصد الدولة رصدت الإعتمادات المالية اللازمة للتكفل بتسوية وضعيتهم.

و حلّ وزير العمل، اليوم الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني للرد على الأسئلة الشفوية لنواب المجلس الشعبي الوطني حول عملية الإدماج و إنشغال يتعلق بفتح مكاتب التشغيل المحلي.

وصرح يوسف شرفة، حسب بيان خلية الإعلام و الإتصال لدائرته الوزارية “أن عملية إدماج المستفيدين من عقود الإدماج المهني و الاجتماعي بولاية بجاية سجلت نسبة 53،29% في 15جانفي2022”.

مؤكدا أن العملية مستمرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية قصد الإدماج الكلي النهائي للمستفيدين، أين تم إعداد مشروع تنفيذي، يسمح بتمديد الآجال القانونية لعملية الإدماج إلى غاية 2023.

وردّ الوزير بخصوص مسألة التشغيل المحلي حيث قال “أن ولاية وهران تتوفر على 9ملاحق محلية للتشغيل مسجلة 52040 طلبا للتشغيل إلى غاية نهاية سنة 2021 على مستوى دائرتي بوتليليس وقديل”، مبرزا أنه سيتم التنسيق مع السلطات المحلية للولاية قصد التكفل بهذا الإنشغال تدريجيا خلال السنة القادمة.

و في نفس السياق، أكد نفس المتحدث على مواصلة العمل بنظام الحصص على مستوى كل الولايات الجنوبية المستحدثة، مبرزا أن ولاية المغير ستستفيد من حصتها كاملة ،من عروض العمل المودعة على مستوى الولاية الأصلية.

وأضاف أنه سيتم التكفل بعروض العمل التي لم تتم تلبيتها على مستوى إحدى الولايات الجنوبية وإمكانية توسيعها إلى الولايات الجنوبية العشرين عن طريق عملية التعويض.

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