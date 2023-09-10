يوسف بلمهدي يكرّم صاحب المرتبة الثانية في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم و تلاوته وتفسيره

كرّم اليوم، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بمقر الوزارة، القارئ سعد سليم المتوج بالرتبة الثانية في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريقي الشاطبية والتيسير رواية ودراية.

للتذكير، فقد تُوّج القارئ سعد سليم، في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ43، والتي شاركت فيها 117 دولة.

شرف الدين عبد النور

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