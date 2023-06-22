ياسين مرابي يشرف على اختتام فعاليات الصالون الوطني الثالث للابتكار

أشرف اليوم وزير التكوين و التعليم المهنيين، ياسين مرابي ، على اختتام فعاليات الصالون الوطني الثالث للابتكار، الذي تم تنظيمه بديوان حضائر الرياضات والتسلية منتزه الصابلات بالجزائر العاصمة، تحت شعار “مستمرون في دعم الابتكار”، حسب بيان لوزارة التكوين و التعليم المهنيين.

و أثنى الوزير في كلمته على نجاح هذه الطبعة التي شارك فيها أزيد من 90 مشروعا من طرف المؤسسات التكوينية عبر الوطن، داعيا إلى ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالقطاع، الذي يعتبر ركيزة أساسية في الإقتصاد الوطني، يفيد المصدر ذاته.

كما قام ياسين مرابي بتسليم الجوائز للعارضين الخمسة الأوائل لمختلف الشعب المهنية المشاركة بالصالون، لتقوم بعدها إطارات الإدارة المركزية بتسليم الجوائز للمنسقين الجهويين، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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