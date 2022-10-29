ولد مرزوك : هناك تطابق في وجهات النظر بين الجزائر وموريتانيا

ولد مرزوك : هناك تطابق في وجهات النظر بين الجزائر وموريتانيا

كشف صبيحة اليوم السبت، وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، أن هناك تطابق في وجهات النظر بين الجزائر وموريتانيا حول الملفات المشتركة متداولة.

وقال ولد مرزوك، في ندوة صحفية، نشطها عقب لقاءه بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن:” الاجتماع كان فرصة لتأكيد العلاقات المشتركة بين البلدين وتقييم العمل العربي المشترك والتحضير لقمة الجزائر”.

كما أبرز ذات المتحدث، العلاقات الجزائرية – الموريتانية حيث أكد أنها ضاربة في أعماق التاريخ، مبرزا أن النقاشات أكدت تطابق وجهات النظر بين البلدين حول الملفات المشتركة والدولية.

هذا وقد حل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، بالجزائر للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وللتذكير، تنطلق اليوم السبت أشغال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المزمع عقده يومي 1 و 2 نوفمبر المقبل.

رمزي أحمد توميات

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