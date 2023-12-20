 وكالة عدل تصدر بيانا هاما

أصدرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، إعلانا هاما لفائدة المواطنين المهتمين بشراء محلات تجارية وخدماتية، المنجزة في إطار برنامج البيع بالإيجار لولاية قسنطينة.

وحسب بيان للوكالة، تعرض عدل البيع بالمزايدة وبالتعهدات المختومة لـ80 محل ذو إستعمال تجاري و خدماتي يباع كل على حدى، بحي 6000 مسكن عدل بالرتبة ديدوش مراد ولاية قسنطينة.

وأوضحت الوكالة أنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى مقر المديرية الجهوية لوكالة عدل قسنطينة الكائن مقرها بسطح المنصورة، لسحب دفتر الشروط.

هذا وقد تم تحديد آخر أجل لسحبه باليوم 14 محسوب إبتداء من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان. أما عن أخر أجل لإيداع العروض فحدد باليوم 15 من تاريخ أول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00.

أنا بخصوص فتح الأظرفة فسيكون في جلسة علنية في المديرية الجهوية عدل قسنطينة المذكور عنوانها أعلاه. وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14:00.

وللراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات التقرب من المصلحة التجارية للوكالة الوطنية للتحسين السكن وتطويره “المديرية الجهوية عدل قسنطينة، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

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