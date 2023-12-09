وكالة الأنباء الجزائرية تُخفّض تكلفة الإشتراك للحصول على شريط الخدمة الإخبارية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية

دعت وكالة الأنباء الجزائرية، مسؤولي و ممثلي الصحافة الوطنية للتقرب إلى مصالحها لمديرية التسويق، للإستفادة من إجراء تخفيض تكلفة الاشتراك للحصول على شريط الخدمة الاخبارية لوكالة الأنباء الجزائرية لفائدة وسائل الإعلام الوطنية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأنه يتعين على المستفيدين من هذا الإجراء الذي أقرّه رئيس الجمهورية، التوقيع على دفتر الشروط الخاص بذلك تحسبا لإبرام عقد الاشتراك لشريط الخدمة الاخبارية المتواصلة عن طريق البوابة الإلكترونية للوكالة (خدمة أون لاين)، حسب بيان وزارة الاتصال.

شرف الدين عبد النور

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