وقّع على السجل الذهبي: الرئيس الكوبي في زيارة لجامع الجزائر

18 نوفمبر، 2022

يواصل الرئيس الكوبي زيارته إلى الجزائر في يومها الثالث، حيث يقوم بزيارة إلى جامع الجزائر، حيث استقبل بمدخل الجامع من طرف عميد جامع الجزائر الشيخ محمد مأمون القاسمي.

وأبدى الرئيس الكوبي إعجابه بهذا المعلم، حيث وقّع على السجل الذهبي للجامع في ختام زيارته.

يذكر ان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل برموديز، شرع الأربعاء الماضي في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر، حيث استقبله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس برئاسة الجمهورية. وأكد رئيس الجمهورية على تضامن الجزائر الدائم مع الشعب الكوبي في سعيه لرفع الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري المفروض عليه منذ أزيد من 60 سنة.

وفي تصريح مشترك مع نظيره الكوبي عقب المحادثات التي جمعت بينهما قال الرئيس تبون إن الجزائر وكوبا تجمعهما علاقات صداقة وتضامن تاريخية تغذت بقيم الحرية والسلم والعدالة التي نتقاسمها.وأضاف أن الجزائر، وانطلاقا من شعورها بالواجب إزاء جمهورية كوبا الصديقة والشقيقة التي تجمعها معها علاقات في الماضي والحاضر وأخرى في المستقبل سنبنيها معا قررت تخفيف الوطء على الاقتصاد الكوبي من خلال إلغاء كل الفوائد على الديون الجزائرية تجاه كوبا وتأجيل دفع هذه الديون إلى حين. كما قررت الجزائر منح كوبا محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية واستئناف التموين بالمحروقات للسماح لكوبا بإعادة تشغيل محطات توليد الكهرباء ووقف الانقطاعات الحالية في التيار الكهربائي.

فايزة.س

18 نوفمبر، 2022

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