وفد رفيع المستوى من سونلغاز في زيارة تفقدية لولاية عين صالح

قام الاثنين، وفد رفيع المستوى من إطارات مجمع سونلغاز بزيارة تفقدية لولاية عين صالح ضمّ كل من الامين العام لمجمع سونلغاز كافي نبيل ممثلا عن الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز, مراد عجال، و كذا المدير العام لسونلغاز التوزيع عبد الصمد رشيد و الرئيس المدير العام لسونلغاز نقل الكهرباء و تسيير المنظومة، سالمي نور الدين، و كذا مدير ناحية التوزيع ورقلة، عبودي عبد القادر، حيث كان في استقبالهم الأمين العام للولاية.

وأفاد بيان لسونلغاز أنّ الزيارة شملت محطة الانتاج الجديدة قيد الانجاز، مركز تسير المنظومة الكهربائية، محطة الانتاج بالطاقة الشمسية.

كما تم عقد اجتماعات تنسيقية على مستوى مقر مديرية التوزيع عين صالح بحضور إطارات ورؤساء المصالح لفروع المجمع، حيث تم تقديم توجيهات وتعليمات مختلفة.

وفي ذات السياق تم زيارة المشاريع الجديدة الموجودة بالولاية. والوقوف على مدى تقدم الأشغال بها، حسب ذات المصدر.

كوثر غريبي