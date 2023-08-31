وفاة 15 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

أعلنت مصالح الأمن الوطني عن تسجيل 377 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 أوت 2023، أسفر عنه وفاة 15 شخصا وجرح 458 آخرين.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بأزيد من 7 حوادث، وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بأكثر من 7 جرحى، مع ارتفاع عدد الوفيات بأزيد من 4 حالات.

وتعود أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...