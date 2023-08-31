وفاة 15 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

31 أغسطس، 2023

أعلنت مصالح الأمن الوطني عن تسجيل 377 حادث مرور جسماني على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 أوت 2023، أسفر عنه وفاة 15 شخصا وجرح 458 آخرين.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإنه مقارنة بالإحصائيات المسجلة في الأسبوع الماضي، عرفت حصيلة حوادث المرور ارتفاعا قدر بأزيد من 7 حوادث، وارتفاعا في عدد الجرحى قدر بأكثر من 7 جرحى، مع ارتفاع عدد الوفيات بأزيد من 4 حالات.

وتعود أسباب هذه الحوادث بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري بنسبة تفوق 96 بالمائة، نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة.

كما جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور، وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

ليديا كبيش

31 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

الشروع في إيداع ملفات الراغبين في تدريس الإنجليزية بالطور الإبتدائي

2 أغسطس، 2022

تسجيل  157 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

12 مارس، 2021

رئيس مجلس الأمة يستقبل رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية

2 مايو، 2023

لوحايدية:مضاعفة إنتاج مادة الزيت إلى 3200 طن يوميا

11 يناير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: