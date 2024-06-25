وفاة شخص بوهران وإصابة 06 آخرين بغليزان في حادثي مرور

توفي ليلة الاثنين إلى الثلاثاء شخص في خادث مرور بوهران، في حادث إنحراف سيارة و إصطدامها بالحاجز الحديدي على مستوى الطريق الاجتنابي رقم 04 بلدية و دائرة السانية.

وتدخلت مصالح الحمية المدنية لاجلاء المتوفى البالغ من العمر 35 سنةن إلىمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

كما تمّ نقل 6 أشخاص إلى المستشفى، بعد إصابتهم بجروح في حادث مرور اصطدام بين سيارة و شاحنة،

بالطريق السيار شرق-غرب منطقة المرجة سيدي عابد ، ببلدية المرجة سيدي عابد دائرة وادي أرهيو.

كوثر غريبي