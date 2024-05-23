وفاة شخصين و إصابة 4 آخرين في حادث مرور بمعسكر

سجّلت مصالح الحماية المدنية، اليوم، وفاة شخصين، و إصابة 4 آخرين، في حادث مرور، بولاية معسكر.

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا على الساعة 05سا05د، من أجل حادث اصطدام بين سيارتين بالطريق السيار شرق غرب منطقة باب علي، بلدية مقطع دوز و دائرة المحمدية”.

وأضاف البيان، “خلف الحادث وفاة شخصين يبلغان من العمر 21سنة و 24 سنة، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، و إصابة 04 أخرين بجروح مختلفة، تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و 30 سنة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي”.

شرف الدين عبد النور