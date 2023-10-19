وفاة الصحفي محمد بن حملة بعد صراع مع المرض

19 أكتوبر، 2023

أعلنت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين، في بيان لها، اليوم الخميس، عن وفاة الصحفي والإعلامي، محمد بن حملة، بعد صراع مع مرض عضال.

و جاء في بيان المنظمة، “تنعي المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين المغفور له باذن الله الزميل محمد بن حملة, الذي التحق بالرفيق الأعلى اليوم الخميس، بعد معاناة مع المرض” .

و أضافت، “وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم أعضاء المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين بخالص التعازي، وأصدق عبارات المواساة لعائلته وأقربائه وزملائه، راجين من الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جنانه، ويرزق أهله جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

شرف الدين عبد النور

19 أكتوبر، 2023

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