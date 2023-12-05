وضع حيّز الخدمة نظام رقمي للإشعار والتبليغ عن وضعية التدفئة في المؤسسات التعليمية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس الاثنين، في بيان لها، عن وضع حيز الخدمة، نظام رقمي للإشعار والتبليغ عن وضعية التدفئة في المؤسسات التعليمية، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، يُشعِر آنيا بكل توقف في التدفئة، بغرض التدخل المبكّر والسريع الفعال لإصلاح الأعطال التي قد تطرأ من حين إلى آخر.

وجاء في بيان وزارة التربية الوطنية “إضافة إلى الإجراءات والتدابير المتخذة لتوفير التدفئة على مستوى جميع المؤسسات التعليمية عبر كامل التراب الوطني، وضمان اشتغالها الدائم والمنتظم طيلة فترة الشتاء والبرد، وحرصا على توفير الظروف المناسبة للتمدرس والعمل، تعلن وزارة التربية الوطنية عن وضع حيز الخدمة نظاما رقميا للإشعار والتبليغ عن وضعية التدفئة في المؤسسات التعليمية وذلك ابتداء من يوم غد الثلاثاء 5 ديسمبر2023، يشعِر آنيا بكل توقف في التدفئة، جزئيا كان أو كليا، بغرض التدخل المبكر والسريع والفعال لإصلاح الأعطال التي قد تطرأ من حين إلى آخر”.

و أضافت، “ويتولى مديرو المؤسسات التربوية للمراحل التعليمية الثلاث مهمة الإخطار والتبليغ في هذا النظام الرقمي عبر حساباتهم في النظام المعلوماتي للوزارة، ويشعر مديرو التربية آنيا بطبيعة العطل المسجل في أجهزة التدفئة على حساباتهم في ذات الأرضية الرقمية”.

و تابعت الوزارة، “كما يستعمل ذات النظام الرقمي لإشعار السيدات والسادة ولاة الجمهورية عبر بريدهم الإلكتروني، كلما وقع عطل أو عطب في التدفئة في أيّ مؤسسة تعليمية عبر كل تراب الولاية”.