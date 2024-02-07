وصول 50 طالبا من دولة مالي للدراسة بالجزائر

7 فبراير، 2024
إستقبلت مديرية الخدمات الجامعية الجزائر شرق، اليوم، بمطار هواري بومدين الدولي، 50 طالبا، من بينهم 18 طالبة من دولة مالي، تم تسجيلهم بمختلف الجامعات الجزائرية.
و كان في مرافقة الطلبة الماليين، حسب بيان الديوان الوطني للخدمات الجامعية، بوغاشة عبد الرحمان، موظف بمديرية الخدمات الجامعية الجزائر شرق، لاستكمال الإجراءات على مستوى المطار.
كما طلب ممثلي سفارة مالي بالجزائر، الطلبة بالتنقل إلى المحطة البرية مباشرة للتوجّه للولايات المعنية بتخصصاتهم الدراسية.

سهام قريمش

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