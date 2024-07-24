وزير المجاهدين يتنقل إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية

تنقّل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم، إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للمشاركة في تأبين وتشييع جنازة الرئيس الفيتنامي الأسبق والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي، الراحل “نجوين فو ترونج”.

وستكون مراسم الجنازة، حسب بيان وزارة المجاهدين، بالعاصمة هانوي، يومي 25 و 26 جويلية الجاري.

تجدر الاشارة إلى أن هذا الرمز الفيتنامي قد توفي يوم 19 جويلية الجاري، عن عمر ناهز 80 عاماً.

شرف الدين عبد النور