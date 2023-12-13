وزير المالية يلتقي المستشارة الخاصة لشؤون إفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة

إستقبل وزير المالية، لعزيز فايد، أمس الثلاثاء ، بمقر دائرته الوزارية، المستشارة الخاصة لشؤون إفريقيا بمنظمة الأمم المتحدة، كريستينا دوارتي، مرفوقة بممثلين مقيمين تابعين لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية واليونيسيف في الجزائر.

و شكل هذا اللقاء حسب بيان وزارة المالية، فرصة لتبادل الآراء حول وضع وآفاق التعاون بين وزارة المالية الجزائرية ومنظومة الأمم المتحدة، لاسيما تغيير نموذج التمويل لأجل التنمية في إفريقيا، حيث أكدت دوارتي أن الأمم المتحدة تدعم البلدان الإفريقية في العديد من المكونات التي تشكل جزءً من أهداف التنمية المستدامة، على غرار التعليم والصحة والمناخ والطاقة والسلام والأمن وغيرها.

و خلال هذا اللقاء، تطرّق الطرفان إلى التحديات التي تواجهها البلدان الإفريقية، ذات الصلة بتمويل تنميتها الاجتماعية الاقتصادية، لاسيما في المجالات المرتبطة بتعزيز الثقة في المؤسسات العمومية، وتحسين جودة تسيير المالية العامة وترقية رقمنة الإدارة وخاصة على مستوى القطاع المالي.

و في هذا السياق، أشارت كريستينا دوارتي إلى أن القارة الإفريقية أدركت خلال العقود الأخيرة قدراتها وإمكاناتها، الأمر الذي سمح للعديد من البلدان الإفريقية بتسجيل تقدم ملحوظ على صعيد التنمية المستدامة، وذكرت الجزائر كمثال حي عن هذه البلدان، مؤكدة أن التجربة الجزائرية تستحق أن تعمم على الساحة الإفريقية والدولية.

ومن جهته، أفاد وزير المالية، بأن الدولة الجزائرية ما فتئت دولة اجتماعية بامتياز، وأن جميع الجهود المسخرة تتمحور حول الاستثمار في رأس المال البشري، مشيرا إلى أن نسبة 40 بالمائة من ميزانية الدولة تكرّس سنويا للتنمية البشرية والتكفل بالفئات الهشة في المجتمع.

هذا وصرّح الوزير أن الجزائر قد باشرت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات قطاعية واسعة النطاق، خاصة في مجال المالية العامة، موضحا أن سنة 2023 كانت فاتحة دخول الإصلاح الميزانياتي حيز التنفيذ، هذا الأخير الذي يقع في صميم الإصلاحات، والذي يهدف –من بين جملة من الأمور- إلى تحسين جودة النفقات العامة، بالتركيز على إضفاء المزيد من الشفافية مع إلقاء المسؤولية على عاتق المسيّرين لأجل بلوغ الأهداف المنشودة في إطار تسيير يتمحور حول النتائج.

ولدى تطرقه لموضوع رقمنة الخدمات العمومية، أردف الوزير فايد قائلا إن رئيس الجمهورية قد طرح هذه المسألة باعتبارها أولوية وطنية، مما مكّن في ظرف بضعة أشهر من تسجيل نتائج ملموسة ومشجعة جدا.

وفي ختام اللقاء الذي جمعهما، أكد الطرفان العزم على العمل معا بغية ترقية آليات تمويل جديدة من شأنها العمل على تنمية البلدان الإفريقية، وكذا التنسيق بين الجهود لبعث صدى صوت إفريقيا في المحافل الدولية، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور