وزير المالية يدعو أفراد الجالية الجزائرية في الخارج إلى المساهمة أكثر في جهود التنمية في البلاد

وزير المالية يدعو أفراد الجالية الجزائرية في الخارج إلى المساهمة أكثر في جهود التنمية في البلاد

دعا اليوم وزير المالية، لعزيز فايد خلال لقاء جمعه بممثلين عن الجالية الجزائرية بجنوب أفريقيا، إلى المساهمة أكثر في جهود التنمية في البلاد، مشيرا أن الجزائر تعرف ديناميكية اقتصادية جديدة وعهدا جديدا من التجديد، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي هذا السياق، أشاد الوزير بمستوى المهارات الجزائرية بالخارج، مذكّرا بتصريحات رئيس الجمهورية، التي أكد فيها بأن الجالية الوطنية أصبحت نخبوية، وأن الأبواب مفتوحة أمامها على مصراعيها للمساهمة في تنمية البلاد، يضيف المصدر.

ونقل لعزيز فايد بالمناسبة تحيات رئيس الجمهورية، لأفراد الجالية الجزائرية بجنوب إفريقيا، لافتا إلى أنه يولي اهتماما خاصا لتعزيز مكانة الجزائريين المتواجدين بالخارج والروابط بوطنهم، مذكّرا بأن اللقاء بأبناء الجالية الوطنية بالخارج هو تقليد كرّسه رئيس الجمهورية للاصغاء لانشغالاتهم وتمكينهم من معرفة المستجدات المسجلة على المستوى الوطني في إطار مسيرة التجديد الواعدة التي تعيشها الجزائر، يفيد ذات المصدر.

كما ذكّر وزير المالية، بالتدابير التي اتخذتها الجزائر لصالح جاليتها بالخارج من أجل تعزيز روابطها مع البلد الأم من خلال إشراكها كقوة تأثير واقتراح في عملية التنمية، علاوة على المساعي القائمة لنشر الشبكة المصرفية الجزائرية بالخارج، لدعم المواطنين بالخارج في مجال المعاملات المالية والاستثمارية.

وتميز اللقاء بعدة تدخلات من أعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في جنوب أفريقيا تطرقوا فيها إلى جملة من القضايا من بينها تثمين أهمية الخط الجوي المباشر الذي يربط الجزائر العاصمة بجوهانسبورغ.

ويقوم الوزير فايد بزيارة إلى جنوب إفريقيا، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أشغال منتدى “بريكس أوتريتش بلاص” المنظم في إطار الدورة ال15 لقمة ”البريكس” وتزامنا وفتح الخط الجوي بين الجزائر وجوهانسبرغ من طرف الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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