وزير المالية يترأس اجتماعًا تنسيقيًا مهمًا بالمدراء العامين للقطاع

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، أمس السبت، بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا مهمًا، جمعه بالمدراء العامين للقطاع، من أجل استعراض مدى تقدّم أهم المشاريع التي باشرتها وزارة المالية وتحديد التوجهات الجديدة الرامية إلى تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية.

و تم خلال هذا الاجتماع حسب بيان وزارة المالية، مناقشة عدة نقاط رئيسية، تترجم التزام وزارة المالية في إرساء مبادئ الحوكمة و الشفافية وتعزيز التواصل وزيادة الكفاءة من أجل خدمة المصلحة العامة.

وشملت النقاط الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع، “تعزيز الأخلاقيات المهنية”، حيث تم اتخاذ رزمة من الإجراءات من قبل جميع هياكل وزارة المالية لتعزيز الانظباط و النزاهة في أداء المهام، كما تم برمجة حملات إعلامية وتوعوية لنشر هذه التوجيهات، كما تم مناقشة النقطة المتعلقة بـ”الشفافية في الوصول إلى الوظائف والمناصب العليا”، حيث تم تنفيذا لتعليمات الوزير وضع أسس جديدة لتقديم الطلبات و الوصول الى الوظائف العليا، بطريقة تضمن العدالة وسرعة الإجراءات.

كما تم خلال هذا الإجتماع كذلك، مناقشة آخر النقاط الرئيسية و التي تمثلت في “تحسين حوكمة القطاع”، و ذلك من خلال تنظيم اجتماعات تنسيقية دورية بهدف تحسين التعاون وتنسيق الإجراءات وضمان متابعة دورية للقرارات المتخذة، ففي هذا الصدد، دعا وزير المالية كل مدير عام إلى وضع هذا الإطار الحاكم الذي يشمل اجتماعات دورية يمكن توسيعها إلى المصالح الخارجية والمديريات الجهوية عبر تقنية الفيديو عن بعد، وسيتم توثيق هذه الاجتماعات بتقارير و التي ستشكل أساسًا لتقييم الأعمال على المستوى المركزي والجهوي.

وفي نفس السياق، حثّ لعزيز فايد جميع الحاضرين على اقتراح نشاطات لترقية وتعزيز سياسة الاتصال لوزارة المالية، لاسيما من خلال نشر مجلات دورية مختصة.

وفي إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية، أصدرت هياكل وزارة المالية على غرار المديرية العامة للميزانية مجلات جهوية متخصصة عالية الجودة يمكن الاطلاع عليها عبر موقعها الإلكتروني.

و في نطاق آخر، سمح هذا اللقاء بمناقشة مدى تقدم عملية التحول الرقمي على مستوى كل المديريات العامة، حيث أبرز الوزير فايد في هذا الصدد، أهمية الرقمنة من أجل تحسين الكفاءة العملياتية وتسهيل التبادل مع المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، يضيف بيان الوزارة.

وأشار وزير المالية بشكل خاص إلى التقدم الكبير الذي أحرزته هياكل الوزارة في هذا المجال، كما تطرّق إلى الإطلاق القريب لمركز البيانات الخاص بوزارة المالية، الذي يمثل خطوة هامة في إستراتيجية التحول الرقمي للوزارة، مما يعزز البنية التحتية التكنولوجية لإدارة البيانات بشكل فعال وآمن، وتعتبر هذه المبادرة خطوة ملموسة نحو عصرنة الخدمات التي تقدمها الوزارة، و هذا ما يبرز التزامها التام بالابتكار والتحسين المستمر، حسب ذات المصدر.

وفي ختام الاجتماع، رحب وزير المالية بالالتزام والحماس الذي أظهرته كل الاطراف الفاعلة في القطاع تجاه هذه المبادرة الهامة، مؤكدًا أهمية هذه الجهود الجماعية، مشيرًا إلى أنها، بلا شك، ستسهم في تعزيز أداء الوزارة وخدمة البلاد، يختم المصدر. شرف الدين عبد النور

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