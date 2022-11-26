 وزير الفلاحة ينحدث عن أزمات الحليب والسميد وأسعار البيض

26 نوفمبر، 2022

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، على أن الاحتياجات الوطنية لإنتاج القمح الصلب في أريحية، مبرزا أن أزمة السميد السابقة ضبطها تدخل وزارة التجارة، والحليب متوفر.

وبخصوص أسعار بيع اللحوم البيضاء، قال هني:” انه تم تقنين الأسعار. والآن نمضي إلى تسقيف الأسعار في أقرب وقت”، في حين أرجع سبب ارتفاع سعر البيض الى المضاربة. مشيرا إلى أنه يمثل أولوية بالنسبة لنا.

ولفت ذلت المتحدث، الى أن ولاية عين الدفلى تحتل المرتبة الثانية في الانتاج الفلاحي بصفة عامة. مشيرا إلى أنه تم إتخاذ إجراءات للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار البيض.

كما أكد وزير الفلاحة، أنه تم إتخاذ كل الإجراءات بالتنسيق مع المصالح الفلاحية للوقوف على أسباب إرتفاع أسعار البيض سواء عند المربي أو التاجر، كاشفا أنه وخلال الأسبوع القادم ستنطلق لجان لمراقبة الأسعار.

رمزي أحمد توميات

26 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

صحيفة اسبانية تكشف فحوى اللقاء الأخير الذي جمع بلينكن وبوريطة بخصوص القضية الصحراوية

4 ديسمبر، 2021

الرئيس تبون يعين أعضاء الحكومة الجديدة

2 يناير، 2020

وزارة الصناعة: نحو تعزيز الشراكة الصناعية الجزائرية-السويدية

13 ديسمبر، 2021

بلمهدي يحذر من الإستهزاء بإنتشار فيروس كورونا

19 أكتوبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: