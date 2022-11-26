 وزير الفلاحة ينحدث عن أزمات الحليب والسميد وأسعار البيض

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، على أن الاحتياجات الوطنية لإنتاج القمح الصلب في أريحية، مبرزا أن أزمة السميد السابقة ضبطها تدخل وزارة التجارة، والحليب متوفر.

وبخصوص أسعار بيع اللحوم البيضاء، قال هني:” انه تم تقنين الأسعار. والآن نمضي إلى تسقيف الأسعار في أقرب وقت”، في حين أرجع سبب ارتفاع سعر البيض الى المضاربة. مشيرا إلى أنه يمثل أولوية بالنسبة لنا.

ولفت ذلت المتحدث، الى أن ولاية عين الدفلى تحتل المرتبة الثانية في الانتاج الفلاحي بصفة عامة. مشيرا إلى أنه تم إتخاذ إجراءات للوقوف على أسباب ارتفاع أسعار البيض.

كما أكد وزير الفلاحة، أنه تم إتخاذ كل الإجراءات بالتنسيق مع المصالح الفلاحية للوقوف على أسباب إرتفاع أسعار البيض سواء عند المربي أو التاجر، كاشفا أنه وخلال الأسبوع القادم ستنطلق لجان لمراقبة الأسعار.

رمزي أحمد توميات

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