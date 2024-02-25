وزير الفلاحة: “الجزائر في صدد تجسيد استراتجيـة تنموية شاملة قائمة على رفـع تحديات كبـرى”

أكد يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، لدى إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم الوطني للجزائر، بمعرض اكسبو الدوحة للبستنة، أن الجزائر في صدد تجسيد استراتجيـة تنموية شاملة قائمة على رفـع تحديات كبـرى وهي الأمـن الغذائي، و الأمـن الطاقوي، والأمن المائي، مع وضع المعرفة و التكنولوجيا والابتكار في صلب أولوياتها.

كما أبرز الوزير شرفة، خلال الكلمة التي ألقاها أمام الحاضرين في هذا الحفل المقام في حديقة “البدع” بالدوحة، المحتضنة لمعرض اكسبو للبستنة، المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و ذلك عبر الحفـاظ على الإرث الطبيعي والثقافي المتنوع و تثمين الممارسات التقليدية و المعارف المكتسبة لضمان استدامتها لصالح الأجيال القادمة.

و أضاف،” من جهة أخرى، تعكف السلطات العمومية على مواصلة جهود التحديث و التكثيف من أجـل زراعة ناجعـة اقتصاديا وبيئيـا بتشجيع اإلبتكـار والتكنولوجيا لتحسيـن بيئة المواطـن وتعـزيز الأمـن الغذائي” .

وفي هذا السياق، تطرق وزير الفلاحة، إلى أهم البرامج التنموية التي تعكف الدولة على تجسيدها لتلبية احتياجاتها الغذائية لا سيما توسيع مساحات الإنتاج الزراعي عبــر انشـاء أقطاب فلاحية عصرية متخصصة في الشعب الفلاحية الإستراتجية بالجنوب كالحبوب، والزراعات الزيتية و السكرية و الأعلاف، البقوليات، والبذور وغيرها.

و ذكر يوسف شرفة أيضا، مشروع إعادة تأهيل السـد الأخضر، الذي يعد نظاما ايكولوجيا و جـدارا واقيـا ضد زحف الرمال، الذي يتم تجسيده ضمن مقاربة اقتصادية و تشاركيـة.

في نفس السياق أشار الوزير، إلى برنامج تطوير الأشجار المثمرة المقاومة، وذلك المتعلق بتوسيع المساحات المسقية وترشيد استغلال الموارد المائية، بدعم أنظمـة الري المقتصـدة للمياه، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مجال الإنتاج الفلاحي.

يذكر أن معرض اكسبو الدوحة للبستنة ينظم من 02 أكتوبر 2023 إلى غاية 28 مارس 2024، بحديقة “البدع”، تحت شعار “صحراء خضراء…بيئة أفضل”.

و يشارك في هذه التظاهرة الدولية، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، أكثر من 100 دولة، عبر جناح رسمي و حديقة يمثلان كل بلد مشارك، حسب بيان وزارة الفلاحة.

شرف الدين عبد النور

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