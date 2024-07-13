وزير العمل يشرف على مراسم توقيع اتفاقيات حول تقييس جودة الإستقبال

أشرف وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، بمقر الوزارة، على مراسيم توقيع اتفاقيات تتعلق بتقييس جودة الاستقبال.

وتم توقيع هذه الإتفاقية، بين المعهد الوطني للتقييس وكل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

وجاءت هذه الإتفاقية، في إطار إشراف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، على فعاليات “يوم إعلامي حول إنجازات القطاع من خلال بعض الهيئات تحت الوصاية، وكذا التتويجات الدولية التي تحصلت عليها هذه الأخيرة في مجال الرقمنة”،

شرف الدين عبد النور