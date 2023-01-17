وزير الطاقة يستقبل الرئيس التنفيذي للمجمع الإيطالي أدلر

استقبل اليوم الثلاثاء٬وزير الطاقة والمناجم،محمد عرقاب،بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي للمجمع الإيطالي أدلر، باولو سكودييري٬حسب بيان للوزارة الوصية.

وأفاد البيان٬بأن الطرفان ناقشا فرص الأعمال والاستثمار بين الشركات٬في قطاع الطاقة والمناجم ومجمع أدلر٬وحيث عبر الوزير عن رغبة الجزائر في تعزيز وتوسيع التعاون مع الشركات الإيطالية نظرا لعلاقات التعاون الجيدة التي تربط البلدين.

ومن جهته٬عبر سكودييري عن اهتمام مجمع أدلر القوي بالسوق الجزائري٬ ورغبته في تجسيد وتنويع استثماراته من خلال مشاريع في الجزائر في مجالات البتروكيماويات والكهرباء والطاقات المتجددة وتصنيع المعدات الصناعية٬وكذلك في المجال المنجمي في الجزائر٬يذكر البيان.

وختم البيان٬بأن الوزير عبر عن رغبة الجزائر في تعزيز وتوسيع التعاون مع الشركات الإيطالية نظرا لعلاقات التعاون الجيدة التي تربط البلدين.

حورية سعداوي

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