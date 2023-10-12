وزير الطاقة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إيني

استقبل اليوم الخميس، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب،، بمقر دائرته الوزارية، الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية،”كلاوديو ديسكالزي”.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فقد شهد هذا اللقاء حضور الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك رشيد حشيشي ومسؤولين بالوزارة

ووفقا لنص البيان فقد استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة التي تربط سوناطراك بشركة “إيني” الإيطالية، واصفين إياها بالتاريخية والممتازة، وكذا آفاق تعزيزها، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الشركتين.

كما تمحورت المناقشات حول المشاريع القائمة بين سوناطراك و”إيني”، في مجال المحروقات والهيدروجين والطاقات الجديدة والمتجددة وكذا فرص الاستثمار لزيادة الإنتاج والصادرات.

هذا وقد ناقش الطرفان الوضع الحالي للسوق الدولية للغاز الطبيعي وتطوره وكذلك فرص الأعمال وآفاق الاستثمار المستقبلية بين سوناطراك والشركة الإيطالية على المستوى الدولي وفي مجال الربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا عبر إيطاليا.

ومن جهته قال الرئيس المدير العام لشركة “إيني”:” أنا راض جدا عن الشراكة بين سوناطراك و”إيني”، مُعبرا عن اهتمامه الشديد بتكثيف استثماراتها في الجزائر ومواصلة تطوير هذه الشراكة تحسبا لإطلاق مشاريع جديدة في الجزائر وعلى المستوى الدولي”.

ليديا كبيش

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