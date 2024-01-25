وزير الطاقة والمناجم يستقبل نواب البرلمان بغرفتيه عن الدائرة الانتخابية لولاية المدية.

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس ، بمقر الوزارة، نواب البرلمان بغرفتيه عن الدائرة الانتخابية لولاية المدية، وهذا بحضور إطارات من الوزارة, و ذلك في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف النواب.

و شكل هذا اللقاء فرصة للوقوف على المواضيع السالف النقاش حولها في اللقاءات المنصرمة مع وزير الطاقة والمناجم، والتي تمحورت أساسا حول الربط الطاقوي (كهرباء وغاز) للمناطق الغير موصولة، كالأحياء السكنية الجديدة والسكنات الريفية والمنعزلة، وربط المستثمرات والمناطق الفلاحية، وكذا تموين الفرق الرياضية وملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع.

و قد تم التطرق الى ملف إعادة تأهيل وتحويل بعض الشبكات الكهربائية، بالإضافة الى تأهيل محطات خدمات شركة نفطال وتزويدها بمادة السير غاز وكذا إمكانية إنجاز محطات جديدة بالولاية خاصة على طول الطريق السيار.

كما كان موضوع المشاريع الاستثمارية المنجمية بالولاية موضوع انشغال النواب، على غرار مشروع منجم استخراج مادة الباريت، ببلدية البرواقية.

وفي الختام , قدم الوزير، توضيحات عن مجمل انشغالات النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها ومعالجتها، خاصة ما تعلق منها بالتوصيلات الكهربائية للمواطنين والمستثمرات الفلاحية التي تم لحد الآن ربط 112 مستثمرة بالولاية، مؤكدا على مواصلة جميع البرامج المسطرة مسبقا في هذا المجال.

وللإشارة، بلغت نسبة الربط بالكهرباء على مستوى الولاية نسبة 94٪، في حين بلغت نسبة الربط بالغاز الطبيعي 76 %.

سهام قريمش

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