وزير الصناعة يؤكد سعي قطاعه لتحقيق الإكتفاء الذاتي في مجال الأدوية

أكد وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني، علي عون، اليوم، خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية بومرداس، أن دائرته الوزارية تسعى لجعل قطاع الأدوية، قطاعا رائدا يحقق الإكتفاء الذاتي، حيث وصلت نسبة تغطية السوق، حسب عون، 70 % وستصل إلى 80 % رغم الحملة الشرسة ضد الأدوية الجنيسة والتشكيك في فعاليتها، حيث أن هذه الأدوية تخضع لجميع معايير الجودة وهي ذات أسعار معقولة.

و جاء ذلك، حسب بيان وزارة الصناعة، خلال آخر محطة من الزيارة، أين تفقد الوزير مشروع وحدة صناعة المواد الصيدلانية، ومركز البحث والتطوير SARL QUANTUM، الكائن بالمنطقة الصناعية الاربعطاش، والذي أنشأ سنة 2017، حيث تقدر مساحته الإجمالية ب 4953 متر مربع.

و استمع وزير الصناعة، خلال الزيارة، إلى العديد من الشروحات حول المشروع وشدّد على ضرورة التقيد بآجال التسليم باعتباره إضافة كبيرة للولاية، حسب ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور

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