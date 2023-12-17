وزير الصناعة: الإستثمار في القطاعات الداعمة والمكملة للصناعات الثقيلة والتحويلية

شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون على ضرورة التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الداعمة والمكملة للصناعات الثقيلة والتحويلية.

وجاء ذلك في لقاء صحفي عقب تدشين وحدتين إنتاجيتين للكلور ومشتقاته وكلوريد الكالسيوم بمنطقة النشاطات فرناكة بولاية مستغانم.

وأوضح عون أن المطلوب من المستثمرين سواء أجانب أو محليين أو عن طريق الشراكة. أن يكون الإستثمار نافعا والمركب الصناعي مفيدا لتقوية قدرات القطاع الصناعي الوطني في بعض المواد المستوردة في الوقت الحالي.

وأضاف ذات المتحدث، أن المركب الصناعي السعودي للكيماويات “عدوان” نموذج للإستثمار الأجنبي المباشر الذي يدعم القطاع الصناعي ببعض المواد التي تستخدم في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة. على غرار الحديد والصلب

كما دعا وزير الصناعة السلطات المحلية إلى مرافقة مشاريع التوسعة. التي تساهم أيضا في خلق المزيد من مناصب الشغل.

وبالمنطقة الصناعية البرجية 1 و2 التي بلغت نسبة تهيئتها الإجمالية 84 بالمائة. أكد عون أن الدولة تكفلت بإيصال كل الشبكات الحيوية (الماء والكهرباء والغاز والألياف البصرية) بغلاف مالي قدره 6.7 مليار دج. فضلا عن توفير كل الظروف المواتية ليقوم المستثمرين بتركيب وحداتهم الإنتاجية والانطلاق في الإنجاز في أقرب الآجال.

أما بخصوص الأوعية العقارية التي لا تزال متوفرة بهذه المنطقة (317 قطعة برجية 1 و64 قطعة برجية 2) فحث الوزير على اعتماد مقاربة إتصالية جديدة للتقرب من المستثمرين. والترويج للإمكانات المتاحة على مستوى المناطق الصناعية

رمزي أحمد توميات

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