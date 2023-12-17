وزير الصناعة: الإستثمار في القطاعات الداعمة والمكملة للصناعات الثقيلة والتحويلية

17 ديسمبر، 2023

شدد  وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون على ضرورة التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الداعمة والمكملة للصناعات الثقيلة والتحويلية.

وجاء ذلك في لقاء صحفي عقب تدشين وحدتين إنتاجيتين للكلور ومشتقاته وكلوريد الكالسيوم بمنطقة النشاطات فرناكة بولاية مستغانم.

وأوضح عون أن المطلوب من المستثمرين سواء أجانب أو محليين أو عن طريق الشراكة. أن يكون الإستثمار نافعا والمركب الصناعي مفيدا لتقوية قدرات القطاع الصناعي الوطني في بعض المواد المستوردة في الوقت الحالي.

وأضاف ذات المتحدث، أن المركب الصناعي السعودي للكيماويات “عدوان” نموذج للإستثمار الأجنبي المباشر الذي يدعم القطاع الصناعي ببعض المواد التي تستخدم في الصناعات التحويلية والصناعات الثقيلة. على غرار الحديد والصلب

كما دعا وزير الصناعة السلطات المحلية إلى مرافقة مشاريع التوسعة. التي تساهم أيضا في خلق المزيد من مناصب الشغل.

وبالمنطقة الصناعية البرجية 1 و2 التي بلغت نسبة تهيئتها الإجمالية 84 بالمائة. أكد عون أن الدولة تكفلت بإيصال كل الشبكات الحيوية (الماء والكهرباء والغاز والألياف البصرية) بغلاف مالي قدره 6.7 مليار دج. فضلا عن توفير كل الظروف المواتية ليقوم المستثمرين بتركيب وحداتهم الإنتاجية والانطلاق في الإنجاز في أقرب الآجال.

أما بخصوص الأوعية العقارية التي لا تزال متوفرة بهذه المنطقة (317 قطعة برجية 1 و64 قطعة برجية 2) فحث الوزير  على اعتماد مقاربة إتصالية جديدة للتقرب من المستثمرين. والترويج للإمكانات المتاحة على مستوى المناطق الصناعية

رمزي أحمد توميات

17 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

أبي بشراي يدعو مجلس الأمن لدراسة أسباب الفشل في تنفيذ خطة التسوية طيلة 30 سنة

8 أبريل، 2021

استرجاع هاتف نقال المرحوم جمال وتوقيف 25 مشتبه في تورطهم في الجريمة

17 أغسطس، 2021

تسجيل 212 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

16 ديسمبر، 2021

وزير المجاهدين: الجزائر لن تنسى وقفة أصدقاء الثورة في حرب التحرير

3 يوليو، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: